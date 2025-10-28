Яку компенсацію отримують родичі пенсіонера, потребуючого догляду: пояснення Кабміну
Українці, які доглядають за літніми родичами, мають право на щомісячну грошову допомогу. Кошти виділяються за умови наявності медичного висновку про потребу в сторонньому догляді.
Ця виплата передбачена постановою Кабінету Міністрів №859 і спрямована на підтримку сімей, що самостійно піклуються про своїх близьких без залучення соціальних служб. Про це пише ТСН.
Хто може отримати компенсацію
Допомога призначається громадянам, які:
- є родичами особи, що потребує постійного догляду;
- мають офіційний медичний висновок про необхідність сторонньої опіки;
- проживають разом із підопічним і ведуть спільне господарство.
Як визначається розмір виплати
Сума компенсації залежить від фінансового стану родини. Вона розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році — 2 920 грн) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.
Іншими словами, чим менший дохід сім’ї, тим більшою буде сума допомоги.
Необхідні документи
Для оформлення виплати потрібно подати:
- паспорт та ІПН заявника і особи, за якою здійснюється догляд;
- заяви обох сторін — про згоду на надання й отримання послуги;
- декларацію про доходи та майновий стан сім’ї (на підставі довідок про доходи кожного члена родини);
- медичні документи — довідки або висновки лікарів/медкомісій, які підтверджують потребу у сторонньому догляді.
