Яку компенсацію отримують родичі пенсіонера, потребуючого догляду: пояснення Кабміну

Українці, які доглядають за літніми родичами, мають право на щомісячну грошову допомогу. Кошти виділяються за умови наявності медичного висновку про потребу в сторонньому догляді.

Ця виплата передбачена постановою Кабінету Міністрів №859 і спрямована на підтримку сімей, що самостійно піклуються про своїх близьких без залучення соціальних служб.

Хто може отримати компенсацію

Допомога призначається громадянам, які:

є родичами особи, що потребує постійного догляду;

мають офіційний медичний висновок про необхідність сторонньої опіки;

проживають разом із підопічним і ведуть спільне господарство.

Як визначається розмір виплати

Сума компенсації залежить від фінансового стану родини. Вона розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році — 2 920 грн) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.

Іншими словами, чим менший дохід сім’ї, тим більшою буде сума допомоги.

Необхідні документи

Для оформлення виплати потрібно подати:

паспорт та ІПН заявника і особи, за якою здійснюється догляд;

заяви обох сторін — про згоду на надання й отримання послуги;

декларацію про доходи та майновий стан сім’ї (на підставі довідок про доходи кожного члена родини);

медичні документи — довідки або висновки лікарів/медкомісій, які підтверджують потребу у сторонньому догляді.

