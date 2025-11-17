Кому можуть анулювати військові пенсії: відповідь Міноборони

В Україні військова пенсія для колишніх військовослужбовців призначається за вислугу років, у разі інвалідності або після втрати годувальника. Водночас закон передбачає низку обставин, за яких право на такі виплати може бути втрачено. Нижче пояснюємо, у яких випадках військовослужбовець позбавляється можливості отримувати пенсію.

У довіднику "Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей", оприлюдненому на сайті Департаменту соціального забезпечення Міноборони, зазначено, що існують три основні види військових пенсій. Про це повідомляє Міноборони.

Пенсія за вислугу років становить від 50 до 70% грошового забезпечення, залежно від тривалості служби. Пенсія по інвалідності — від 40 до 100% виплат, при цьому враховуються група інвалідності та причина її настання. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника для членів сім’ї складає 30–70% грошового забезпечення, і її розмір також залежить від обставин смерті військовослужбовця.

Водночас є дві категорії осіб, які не мають права на військову пенсію. Це військовослужбовці, яких позбавили військового звання, а також ті, кого звільнили зі служби через вирок за умисний злочин із використанням службового становища або через адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Щоб уникнути втрати пенсійних виплат, військовослужбовцям варто суворо дотримуватися умов служби та вимог законодавства, оскільки навіть один серйозний проступок може мати тривалі фінансові наслідки.

