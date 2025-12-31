Хто з УБД може втратити пільги у 2026 році

В Україні військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, у визначених законом випадках можуть бути його позбавлені. Разом із цим вони втрачають право на низку соціальних гарантій, зокрема пільги, підвищене пенсійне забезпечення та інші державні преференції.

Про це повідомляє видання "На пенсії". Порядок надання та скасування статусу УБД регулюється постановою Кабінету Міністрів №203, яка визначає правила щодо осіб, залучених до виконання бойових або службових завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення з противником. У 2026 році змін до цього документа не вносили, тому чинні підстави для позбавлення статусу залишаються незмінними.

Згідно з постановою, статус учасника бойових дій можуть анулювати у разі, якщо військовий під час служби або виконання бойового завдання вчинив умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин, надав неправдиві відомості щодо своєї участі в бойових діях або персональних даних, а також у випадку добровільної відмови від статусу. Рішення про скасування ухвалюють спеціальні відомчі комісії при Міністерстві у справах ветеранів.

Позбавлення статусу автоматично означає втрату всіх пільг і гарантій, передбачених для учасників бойових дій. Йдеться про безоплатне медичне обслуговування та ліки, знижки на житлово-комунальні послуги, право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, пріоритет при працевлаштуванні, соціальну підтримку, підвищену пенсію, а також допомогу у навчанні для дітей до 23 років.

Окремо зазначається, що право на пільги тимчасово припиняється і для військових, які вчинили самовільне залишення частини або дезертирували під час воєнного стану. Водночас у разі повернення такого військовослужбовця до служби всі соціальні гарантії та пільги можуть бути відновлені.

