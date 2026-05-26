Хто може піти на пенсію до 60 років: у ПФУ відповіли

В Україні право на пенсію й надалі залежить від двох основних чинників — віку та страхового стажу. Саме кількість років, протягом яких за людину сплачували єдиний соціальний внесок, визначає, коли вона зможе вийти на пенсію: у 60, 63 або 65 років. Водночас для окремих категорій громадян закон передбачає можливість дострокового оформлення виплат.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. У ПФУ підкреслюють: страховий стаж формується лише за періоди офіційної роботи або добровільної сплати внесків. Основне правило залишається незмінним — без сплати ЄСВ страховий стаж не зараховується.

У 2026 році умови виходу на пенсію будуть такими:

у 60 років — за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо людина має від 23 років стажу;

у 65 років — за наявності не менше 15 років стажу.

Ці вимоги однакові як для чоловіків, так і для жінок.

Хто може оформити пенсію раніше

Законодавство передбачає кілька категорій громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю, багатодітних матерів, а також працівників зі шкідливими або важкими умовами праці.

Особливі умови діють для працівників, включених до так званих Списків №1 та №2.

До Списку №1 належать професії, пов’язані з особливо небезпечними умовами праці — підземні роботи, шахти, металургійна промисловість. Для таких працівників пенсійний вік нижчий:

чоловіки можуть вийти на пенсію приблизно з 50 років;

жінки — орієнтовно з 45 років.

Список №2 охоплює професії зі шкідливими умовами праці, серед яких — робота у гарячих цехах, хімічному виробництві або зварювальні роботи. У цьому випадку пенсія призначається:

чоловікам — з 55 років;

жінкам — з 50 років.

У Пенсійному фонді наголошують, що для оформлення таких пільг необхідно підтвердити повну зайнятість на відповідній посаді та пройти атестацію робочого місця.

Також окремий механізм діє для працівників, для яких важливим є не вік, а професійний стаж. Пенсію за вислугу років можуть отримати педагоги, медики, артисти, спортсмени та окремі працівники транспортної сфери. Для цього необхідно мати спеціальний стаж тривалістю від 25 до 30 років.

Чи можна докупити стаж

У ПФУ пояснюють, що достроково вийти на пенсію лише за власним бажанням неможливо. Проте громадяни можуть законно збільшити свій страховий стаж, якщо його бракує для призначення пенсії.

Для цього передбачений механізм добровільної сплати єдиного соціального внеску або укладення відповідного договору з податковими органами. Водночас придбати пільговий стаж чи вислугу років неможливо — ці періоди мають бути фактично відпрацьовані.

Перевірити свій страховий стаж українці можуть через електронний кабінет Пенсійного фонду або замовивши довідки ОК-5 чи ОК-7.

Коли можуть призупинити пенсійні виплати

У Пенсійному фонді також нагадали, що в окремих випадках пенсійні виплати можуть тимчасово призупинятися. Найчастіше це відбувається через неможливість підтвердити фактичне місце проживання пенсіонера або через невідповідності в особистих даних.

Крім того, виплати можуть зупиняти для запобігання незаконному нарахуванню коштів, наприклад після смерті отримувача.

Також у 2026 році частині українців можуть призначити додаткові надбавки до пенсії. Окремо Пенсійний фонд анонсував автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів — він торкнеться близько 650 тисяч громадян.

