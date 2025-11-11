Хто не отримає субсидію на холодний період у 2025 році

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пояснила, як клієнти можуть отримати довідку про відсутність заборгованості за природний газ. Документ можна оформити онлайн, що особливо актуально для тих, хто планує подати заявку на житлову субсидію в опалювальний сезон 2025–2026 років.

Як зазначено в повідомленні компанії на сторінці у Facebook, така довідка підтверджує, що споживач не має прострочених боргів перед постачальником газу. Вона може знадобитися під час оформлення субсидій, якщо раніше у клієнта були заборгованості.

Отримати документ можна самостійно кількома способами — через особистий кабінет на сайті "Нафтогазу", у чат-ботах Viber або Telegram, за допомогою терміналів самообслуговування (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24) чи у Центрах обслуговування клієнтів компанії.

Для подання запиту знадобляться паспорт (ID-картка) та ЕІС-код або номер особового рахунку. Щоб сформувати довідку онлайн, потрібно увійти у власний кабінет, відкрити розділ "Онлайн-послуги", обрати пункт "Довідка про стан рахунку", натиснути "Сформувати" і завантажити документ.

Щодо субсидій на газ у 2025 році, їх зможуть отримати сім’ї, у яких витрати на комунальні послуги перевищують 15% місячного доходу. Допомога також доступна орендарям житла за наявності офіційного договору оренди.

Розмір субсидії визначатимуть, враховуючи доходи всіх зареєстрованих у домогосподарстві осіб. Якщо у родини є борг, допомогу призначать лише після його погашення або реструктуризації. У разі, якщо заборгованість перевищує три місяці і становить понад 680 гривень, субсидію не надають.

Подати документи можна через електронну форму, поштою до Пенсійного фонду України або особисто у відділенні ПФУ. Процедура максимально спрощена — потрібно лише заповнити заяву та декларацію про доходи.

