Літні канікули - 2026: коли школи підуть на відпочинок

Українські школярі вже рахують дні до літніх канікул, однак цього року дата завершення навчання залежить не лише від календаря. На графік впливають безпекова ситуація, рішення школи та особливості освітнього процесу.

Детальніше про те, коли офіційно завершується навчальний рік, чи обов'язково вчитися у червні та коли реально можуть стартувати літні канікули.

Головне коротко

Офіційно 2025/2026 навчальний рік в Україні триває до 30 червня 2026 року .

. Заняття у червні не є обов’язковими.

Кожна школа самостійно визначає дату останнього дзвоника та початок канікул.

На рішення впливають навантаження, безпекова ситуація, потреби учнів та готовність педагогів.

Скільки триває навчальний рік в Україні

Тривалість поточного навчального року визначена постановою Кабінету міністрів №1003 від 20 серпня 2025 року "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні".

Згідно з документом:

старт навчального року — 1 вересня 2025 року ;

; завершення — 30 червня 2026 року.

Втім, ця дата є граничною, а не обов’язковою для всіх шкіл.

Хто вирішує, коли почнуться канікули

У Міністерстві освіти і науки пояснюють: остаточний графік навчання визначає педагогічна рада кожного закладу освіти.

Саме школа ухвалює рішення щодо:

завершення занять;

проведення останнього дзвоника;

початку літніх канікул;

можливого навчання у червні.

Під час ухвалення рішення враховують:

обсяг навчального навантаження;

безпекову ситуацію в регіоні;

стан і потреби учнів;

готовність педагогічного колективу.

Тому дати канікул можуть відрізнятися залежно від міста, області чи конкретного закладу освіти.

Чи потрібно школярам навчатися у червні

Червень не вважається обов’язковим повноцінним навчальним місяцем.

Школа має право:

завершити навчальний рік ще у травні;

продовжити освітній процес у червні;

проводити консультації;

організовувати індивідуальні заняття;

влаштовувати проєктні дні чи екскурсії.

Такі формати можуть використовуватися для надолуження освітніх втрат, однак це право школи, а не обов’язкова вимога.

Коли можуть розпочатися літні канікули

Єдиної дати старту літнього відпочинку в Україні немає. Усе залежить від рішення конкретного навчального закладу.

За раніше рекомендованим календарем канікули у 2025/2026 навчальному році орієнтовно виглядають так:

осінні — з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року;

зимові — з 27 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року;

весняні — з 23 до 29 березня 2026 року;

літні — орієнтовно з 1 червня до початку нового навчального року.

Деякі школи вже попередньо повідомляють батькам свої графіки. Наприклад, окремі заклади планують завершити другий семестр 29 травня 2026 року.

Офіційно навчальний рік триває до 30 червня, однак більшість школярів можуть піти на канікули раніше. Остаточне рішення ухвалює сама школа, тому батькам і учням варто орієнтуватися насамперед на повідомлення свого навчального закладу.

Нагадаємо, в Україні змінили правила навчання для дітей з особливими потребами.

