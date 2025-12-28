Краще не витрачати на них гроші: топ моделей автомобілів, які часто ламаються

Перед покупкою автомобіля важливо підходити до вибору обачно, адже від моделі напряму залежать частота звернень у сервіс та витрати на ремонт. Деякі автомобілі схильні до несправностей після значного пробігу, що може суттєво вдарити по бюджету власника.

Джейкоб Картер, механік із великим досвідом та автор блогу Engine Rev Up, у коментарі для GOBankingRates назвав моделі, які після приблизно 160 000 км (100 000 миль) часто виходять з ладу. За його словами, ці авто краще обходити стороною, якщо важлива надійність та мінімальні витрати на обслуговування.

Моделі, яких варто уникати

Nissan Altima

Комфортний і популярний седан, який загалом демонструє непогану надійність. Основна проблема — безступенева трансмісія (CVT), що часто ламається на великому пробігу, і ремонт якої може бути досить дорогим.

BMW 3 Series

Спортивний і комфортабельний седан із чудовою динамікою. Однак деякі двигуни та електричні системи на великому пробігу виходять з ладу, а обслуговування потребує значних витрат.

Land Rover Discovery

Вражає дизайном і позашляховими можливостями, але пневматична підвіска, електрика та трансмісія часто стають причиною серйозних проблем у довгостроковій перспективі.

Fiat 500

Компактний і стильний міський автомобіль, однак схильний до поломок двигуна, а витоки мастила — часта скарга власників.

Jeep Wrangler

Культовий позашляховик з відмінними характеристиками для бездоріжжя. Проблеми з корозією кузова та підвіскою знижують його надійність на тривалому проміжку.

Ford Fiesta

Економічний і маневрений хетчбек із невеликою витратою палива. Часті проблеми з трансмісією та електрикою роблять його не найкращим варіантом для довготривалого використання.

Chrysler 200

Седан середнього класу, який на великому пробігу починає вимагати ремонту двигуна, трансмісії та електроніки. Надійність автомобіля часто розчаровує власників.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Volkswagen Tiguan

Популярний кросовер із комфортним салоном і привабливим дизайном. Проте після 160 000 км з’являються дорогі проблеми з трансмісією та іншими ключовими вузлами.

Mini Cooper

Яскравий і керований автомобіль, який часто має неполадки з турбіною, підвіскою та електрикою, що робить його менш надійним на великому пробігу.

Tesla Model S

Електромобіль із вражаючими характеристиками. Основна проблема — висока вартість заміни акумулятора, який зазвичай потребує оновлення саме після великого пробігу.

Також ми вже писали про топ найгірших китайських автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!