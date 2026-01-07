Кращі за Tesla: топ найякісніших електромобілів

Коли йдеться про електромобілі, для багатьох першою асоціацією залишається Tesla. Втім, ринок електротранспорту давно вийшов за межі одного бренду, і сьогодні існують моделі, які перевершують автомобілі Ілона Маска за запасом ходу, швидкістю заряджання, рівнем комфорту, місткістю салону, прохідністю та навіть витратами на експлуатацію.

Журналісти видання GOBankingRates поспілкувалися із Заком Шефською, генеральним директором компанії CarEdge. Експерт назвав чотири електромобілі, які, на його думку, заслуговують на значно більшу увагу, ніж популярні моделі Tesla.

Lucid Air Lucid Air — це розкішний електроседан, який часто порівнюють із Tesla Model S. Проте саме ця модель вирізняється надзвичайною енергоефективністю, великим запасом ходу та високим рівнем комфорту для водія і пасажирів.

За словами Зака Шефської, тим, хто розглядає Model S, варто обов’язково звернути увагу на Lucid Air. Автомобіль пропонує швидше заряджання, більшу дальність поїздки на одному заряді та кращі показники економічності. Експерт наголошує, що нині це один із найбільш енергоефективних автомобілів на ринку загалом.

Rivian R1T Хоча Tesla Cybertruck часто перебуває у центрі інформаційної уваги, у реальних умовах бездоріжжя свої можливості стабільно демонструє Rivian R1T. Цей електричний пікап створювався з акцентом на активний спосіб життя та експлуатацію поза асфальтом.

Водночас R1T добре підходить і для щоденного користування. Він поєднує швидке заряджання з гідним запасом ходу, тому однаково зручний як для поїздок містом, так і для подорожей на вихідні.

Chevrolet Silverado EV Для покупців пікапів запас ходу має вирішальне значення, і в цьому сегменті Chevrolet Silverado EV є одним із беззаперечних лідерів. Орієнтовна дальність ходу цієї моделі сягає близько 770 кілометрів на одному заряді.

Як зазначає Шефська, завдяки надшвидкій зарядці Silverado EV здатен поповнити запас енергії приблизно на 200 кілометрів усього за 10 хвилин. Це особливо вражає з огляду на великі розміри автомобіля та місткий акумулятор.

Volvo EX90 Серед трирядних електричних кросоверів багато хто розглядає Tesla Model X, однак Volvo EX90 може стати більш практичним вибором для сімейного використання.

За оцінкою експерта, EX90 вирізняється багатим оснащенням, запасом ходу близько 500 кілометрів і просторим салоном, розрахованим на сімох пасажирів. Саме ці характеристики роблять його одним із найкращих електричних сімейних позашляховиків на сучасному ринку.

