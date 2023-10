Магнітні бурі змусили птахів змінити міграцію – вчені

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Про це повідомили дослідники з Мічиганського університету та ще кількох вишів США. Вони знайшли свідчення взаємозв'язку між динамікою нічної міграції пернатих та геомагнітними обуреннями.

У роботі, опублікованій у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені використали дані великої мережі доплерівських метеорологічних радіолокаторів у США. Цей багаторічний масив характеризує динаміку нічної міграції птахів, що мешкають у Північній Америці, за 22 роки досліджень.

У вибірку увійшло 1,7 мільйона радарних знімків, зроблених восени, і 1,4 мільйона – навесні. Їх зіставили зі свідченнями наземних магнітометрів, розташованих поблизу метеорадарів, визначення індексу локального магнітного обурення.

За словами фахівців, особливо відчутно "польоти із зусиллям" проти вітру знижувалися в похмуру погоду під час сильних сонячних бур. З цього можна зробити висновок, що в подібних умовах навігації мігруючих птахів заважали відразу два фактори — погіршення видимості небесних орієнтирів та магнітні бурі.

"Наші результати свідчать, що під час сильних геомагнітних обурень мігрує менша кількість птахів. Ймовірно, вони мають більше труднощів з навігацією, особливо в похмуру погоду восени. Це виявляється у тому, що птахи можуть витрачати менше зусиль на активний політ у потрібному напрямку та більше рухатися відповідно до вітру", — пояснив провідний автор наукової роботи Ерік Галсон-Кастільо.

