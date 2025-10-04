Максимальний стаж і пенсія: що чекає тих, хто працював 42 роки

Під час нарахування пенсії береться до уваги лише підтверджений офіційний стаж. Той, який засвідчений документально, зокрема записами у трудовій книжці.

Розмір виплат залежить не тільки від тривалості трудового шляху. Важливу роль відіграє й рівень офіційного доходу, зазначає 24 Канал.

Спробуємо зробити орієнтовний розрахунок, виходячи з таких даних:

середній заробіток становив 10 тисяч гривень;

людина оформлює пенсію за загальними правилами.

Варто підкреслити: 42 роки страхового стажу цілком достатньо, щоб отримати право на вихід на пенсію у 60, 63 чи 65 років.

За умови виходу на заслужений відпочинок у 60 років, розмір щомісячної виплати складе приблизно 4,7 тисячі гривень.

Вихід на пенсію у 63 роки забезпечить трохи більшу виплату. При 42 роках стажу та доході 10 тисяч гривень вона складе приблизно 5,6 тисячі гривень на місяць.

Найбільш вигідним варіантом є вихід у 65 років – тоді пенсія досягне близько 6,1 тисячі гривень.

Варто зазначити, що усі наведені суми розраховані за допомогою пенсійного калькулятора.

