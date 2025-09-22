Масовий перехід на одного оператора: кого обирають українці для перенесення номерів

У серпні українці здійснили 23 585 перенесень мобільних номерів між операторами (функція MNP), здебільшого обираючи lifecell. Найбільше переносили свої номери абоненти "Київстару".

За даними Національної комісії з регулювання електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання поштових послуг (НКЕК), у липні з числа найбільших операторів "Київстар" залишили 9 490 абонентів.

З "Vodafone" пішло 8 116 абонентів, з "lifecell" – 5 748. Окрім того:

"Інтертелеком" залишили 117 абонентів.

"ТриМоб" покинули 114 абонентів.

Згідно з даними комісії, найбільше українці переносили свої номери на lifecell – у 11 456 випадках.

У липні на Vodafone було перенесено 6 145 номерів. Зокрема:

на "Київстар" – 5 959;

на "Інтертелеком" – 15;

на "ТриМоб" – 10.

Отже, за підсумками минулого місяця lifecell виявився єдиним оператором, який зміг збільшити кількість абонентів завдяки функції MNP. Кількість нових підключень зросла на 5 708.

