Массовый переход на одного оператора: кого выбирают украинцы для переноса номеров

В августе украинцы осуществили 23 585 переносов мобильных номеров между операторами (функция MNP), в основном выбирая lifecell. Больше всего переносили свои номера абоненты "Киевстара".

По данным Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления почтовых услуг (НКЭК), в июле из числа крупнейших операторов "Киевстар" покинули 9 490 абонентов.

Из "Vodafone" ушло 8 116 абонентов, из "lifecell" – 5 748. Кроме того:

"Интертелеком" покинули 117 абонентов.

"ТриМоб" покинули 114 абонентов.

Согласно данным комиссии, больше всего украинцы переносили свои номера на lifecell – в 11 456 случаях.

В июле на Vodafone было перенесено 6145 номеров. В частности:

на "Киевстар" – 5 959;

на "Интертелеком" – 15;

на "ТриМоб" – 10.

Итак, по итогам прошлого месяца lifecell оказался единственным оператором, который смог увеличить количество абонентов благодаря функции MNP. Количество новых подключений выросло на 5 708.

