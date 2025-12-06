Міноборони розширило список відстрочок, які можна оформити онлайн: про які йдеться

Тепер військовозобов’язані, у яких один із батьків має інвалідність I чи II групи, можуть оформити відстрочку повністю онлайн без довідок, черг і візитів до ТЦК. Процес автоматизований і займає від кількох хвилин до кількох годин.

Щоб зробити це, відкрийте застосунок Резерв+, подайте запит на відстрочку, система автоматично перевірить дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджені, відстрочка надається миттєво, а інформація з’являється в електронному військово-обліковому документі. Про це повідомляє mukachevo.net.

Послуга працює лише за умови, що ви єдина повнолітня дитина в сім’ї, і є лише один із батьків. Якщо є інші повнолітні брати або сестри чи обоє батьків, онлайн-запит недоступний.

Для автоматичного підтвердження потрібні актуальні дані про інвалідність у ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, точні відомості про склад сім’ї у ДРАЦС, а також вказаний РНОКПП батька або матері з інвалідністю у свідоцтві про народження. Якщо дані застарілі, спочатку оновіть їх у відповідних реєстрах, а потім подавайте запит.

Відстрочка автоматично продовжуватиметься, це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

У Резерв+ уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок для осіб з інвалідністю, тимчасово непридатних, батьків дітей з інвалідністю до 18 років або повнолітніх I–II групи, тих, у кого дружина чи чоловік має інвалідність I–II групи, батьків з інвалідністю I–II групи, військових із дитиною, багатодітних батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі, одиноких батьків дитини до 18 років, студентів, аспірантів, викладачів вищої та профосвіти.

