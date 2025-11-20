Міноборони спростило процедуру отримання посвідчення УБД: подробиці

Міністерство оборони спростило процедуру відновлення посвідчення учасника бойових дій у випадках його втрати, викрадення або для військових, які повернулися з полону. Відповідні зміни закріплено новим наказом оборонного відомства.

Тепер для отримання нового посвідчення не потрібно подавати довідку з Нацполіції про прийняття заяви щодо втрати чи крадіжки документа, а також публікувати оголошення про його втрату у друкованих виданнях. Звільненим з полону бійцям більше не потрібно додавати до заяви матеріали службового розслідування. Про це повідомляє Міноборони.

Щоб оформити нове посвідчення УБД, чинні військовослужбовці мають подати рапорт своєму командирові, а ветерани, які вже звільнені зі служби, повинні звернутися до ТЦК та СП, де перебувають на обліку. Якщо статус було надано через міжвідомчу комісію Міністерства у справах ветеранів, можна звернутися безпосередньо до цього відомства.

До заяви необхідно додати наявну копію втраченого посвідчення, лист талонів із копією, копію першої сторінки паспорта або ID-картки, а також дві кольорові фотографії розміром 3×4 см на матовому папері, де обличчя займає 65–70% кадру.

