Мобілізація-2025: що брати із собою у навчальний центр та як підготуватись до служби

Після мобілізації або підписання контракту в Україні новобранці проходять базову загальну військову підготовку (БЗВП). Це включає як фізичні вправи, так і теоретичні знання для служби.

Про це пише nv.ua. Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до 5 листопада 2025 року. Закон визначає категорії чоловіків, які підлягають призову, а порядок та особливості його проведення регламентуються постановою КМУ №560 та Законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Навчання проводиться згідно з чинними нормативними актами та програмою, що враховує досвід останніх років.

Що брати з собою в навчальний центр

Засоби особистої гігієни:

зубна паста та щітка;

туалетне та господарське мило;

шампунь або гель для душу;

невеликий рушник;

вологі та паперові серветки;

одноразовий душ;

ватні палички;

приладдя для гоління або тример;

манікюрні ножиці або щипчики;

протигрибковий засіб для ніг.

Одяг:

для холодної пори року: теплий верхній одяг, рукавички, шапка, зимове взуття, термобілизна;

теплий верхній одяг, рукавички, шапка, зимове взуття, термобілизна; для теплої пори року: легкий комплект одягу, кросівки або легке взуття, кепка або панама;

легкий комплект одягу, кросівки або легке взуття, кепка або панама; універсальні речі: шкарпетки (4–5 пар), спортивний костюм, рюкзак для змінного одягу, комплект цивільного одягу, 2–3 футболки, 5–7 трусів, гумові капці.

Побутові речі:

дорожня сумка;

столові та чайні ложки;

ліхтарик (краще налобний);

складний ніж, мультитул;

голки та нитки (зелені, чорні, білі);

електричний подовжувач;

прищіпки та мотузка;

карабіни;

запальничка;

пластикові стяжки;

робочі рукавички;

засіб від комах (у теплу пору року);

газова горілка (за наявності).

Аптечка:

індивідуальні ліки;

термометр;

знеболювальні та жарознижувальні;

засоби при шлункових розладах;

бинт, вата, антисептик;

лейкопластир, еластичний бинт.

Військові наголошують, що якщо щось забули, родичі можуть швидко надіслати необхідне через пошту.

Про проходження БЗВП

Навчання проводиться у навчальних центрах України або спеціальних таборах у Європі. Тривалість — 45 діб. Під час підготовки рекрутів навчають:

загальній тактиці;

користуванню індивідуальною та колективною зброєю;

військовій топографії;

тактичній медицині;

інженерній справі;

основам зв’язку;

основам пілотування БПЛА.

Це лише основний перелік знань, що отримують новобранці після призову або підписання контракту для проходження БЗВП.

