Мобілізація чоловіків після 50 років: що зміниться з 1 грудня

Україна продовжує дію воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада 2025 року, за якою призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними за здоров'ям і не мають підстав для відстрочки. Резервісти та військовозобов'язані від 18 років також можуть бути залучені, але основний фокус — на віковій групі 25–60.

Про це пише УНІАН. Мобілізаційний процес регулюється Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію": стаття 22 визначає обов'язки військовозобов'язаних, а стаття 23 — підстави для відстрочки. Офіційно немає вікової відстрочки після 50 років, тому чоловіки цієї категорії призиваються на загальних підставах — якщо вони придатні за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) і не мають бронювання чи інших пільг. З 1 грудня 2025 року можливі уточнення щодо порядку призову 50+, але суттєвих змін не очікується.

Особливості для 50–60 років:

Якщо є затребувана військова спеціальність (наприклад, логістика, водіння), призов можливий навіть у 58–59 років.

З 1 вересня 2025 року ТЦК керуються непублічними інструкціями, які обмежують направлення на передову: пріоритет — тилові посади в частинах забезпечення (водії, логістики, адміністративні ролі).

Штрафи за ігнорування повісток: 17–25,5 тис. грн, а також заборона виїзду за кордон без пільг.

Хто звільняється від мобілізації

Тимчасове звільнення надається за такими підставами:

Бронювання на критичних підприємствах;

Медичні обмеження (непридатність за здоров'ям);

Інвалідність будь-якої групи;

Виховання трьох і більше дітей до 18 років;

Догляд за близькими з інвалідністю;

Інші пільгові категорії (студенти, опікуни тощо).

Обмежено придатні, які не пройшли ВЛК до 5 червня 2025 року або чий висновок ВЛК втратив чинність, мусять з'явитися на переогляд.

Служба після 60 років

Чоловіки старше 60 років не підлягають призову, але можуть служити добровільно за програмою "Контракт 60+" на небойових посадах (тилові ролі, адмінперсонал). Для цього потрібні: придатність за здоров'ям, відповідність вимогам та укладення контракту. Вищий офіцерський склад (від бригадного генерала) — до 65 років у резерві.

