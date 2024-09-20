Мобілізація в Україні: які виплати отримують мобілізовані, що проходять навчання

Мобілізовані українці, які проходять військову службу, мають право на різні види виплат. Розмір заробітної плати залежить від кількох факторів, зокрема від виду служби та місця дислокації військової частини.

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, військовослужбовці, які виконують спеціальні бойові завдання, отримують найбільші виплати. Водночас мобілізовані, які проходять загальну базову військову підготовку, також мають гарантоване грошове забезпечення.

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Під час навчання мобілізовані отримують близько 20 тисяч гривень на місяць – це приблизно дорівнює середній заробітній платі в Україні. Тривалість навчання може становити від 1 до 3 місяців. Після завершення підготовки та направлення до місця виконання завдань розмір заробітної плати військовослужбовців може суттєво зрости і сягати від 20 до 120 тисяч гривень на місяць.

Крім державних виплат, деякі українські міста надають додаткову фінансову допомогу своїм мобілізованим мешканцям. Наприклад:

Київ: 30 тисяч гривень одноразової допомоги.

Одеса: 20 тисяч гривень одноразової допомоги.

Богодухівська громада (Харківська область): 50 тисяч гривень одноразової допомоги для всіх мобілізованих, включаючи внутрішньо переміщених осіб.

Чернігів: 15 тисяч гривень одноразової допомоги.

Івано-Франківськ: 50 тисяч гривень для бійців на передовій, 20 тисяч гривень для інших військовослужбовців.

Тернопіль: 10 тисяч гривень для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях.

Варто зазначити, що не всі міста надають додаткову фінансову допомогу мобілізованим. Розмір та умови отримання такої допомоги можуть відрізнятися залежно від регіону.

Таким чином, загальний дохід мобілізованого військовослужбовця складається з державної заробітної плати та, можливо, додаткової допомоги від місцевої влади. Розмір виплат залежить від багатьох факторів і може суттєво відрізнятися в різних випадках.

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