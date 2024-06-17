Мобілізація в Україні: у яких випадках підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні для деяких підприємств існує можливість бронювати частину своїх працівників. Проте, у деяких випадках їм може бути відмовлено.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко роз'яснив алгоритм бронювання та випадки, коли у ньому можуть відмовити.

Як відбувається бронювання:

Підтвердження критичної важливості:

Підприємство звертається до відповідних органів влади з метою отримання статусу критично важливого. Для цього воно має відповідати 7 визначеним критеріям. Перелік критеріїв може відрізнятися залежно від міністерства чи центрального органу виконавчої влади.

Отримання наказу:Після аналізу наданої інформації, підприємству видається наказ про визнання його критично важливим. Подання списку працівників: Підприємство надає список військовозобов'язаних, яких планується забронювати, тому органу влади, який надав йому статус критично важливого. Перевірка даних: Список працівників направляється до Міноборони, СБУ, розвідки або інших уповноважених структур, де перевіряються їхні військово-облікові дані за допомогою реєстру "Оберіг". Перевірка Мінекономіки: Міністерство економіки аналізує надані документи та підстави для бронювання.У разі виявлення неповних або неправдивих даних, Мінекономіки може вимагати їх доопрацювання або анулювати попередні рішення. Видача наказу: За умови підтвердження відповідності, Мінекономіки видає наказ про бронювання, який направляється до Міноборони, ТЦК та органу влади, який ініціював процес бронювання.

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Випадки відмови у бронюванні:

Неповні або неправдиві документи: Мінекономіки може відмовити у бронюванні, якщо виявить, що документи, подані підприємством, не відповідають вимогам або містять неправдиву інформацію.

Мінекономіки може відмовити у бронюванні, якщо виявить, що документи, подані підприємством, не відповідають вимогам або містять неправдиву інформацію. Незалежність від критичної важливості: Якщо буде встановлено, що бронювання працівників не пов'язане з діяльністю критично важливого підприємства, Мінекономіки може відмовити у ньому.

Якщо буде встановлено, що бронювання працівників не пов'язане з діяльністю критично важливого підприємства, Мінекономіки може відмовити у ньому. Недотримання процедури: У разі невиконання встановленого алгоритму бронювання, Мінекономіки також має право відмовити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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