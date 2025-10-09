Чи можуть ветерани безкоштовно користуватись громадським транспортом: відповідь Міноборони

В Україні ветерани мають право користуватися низкою соціальних гарантій, серед яких — пільговий проїзд у громадському транспорті. Згідно із законодавством, безоплатний проїзд надається ветеранам війни, а саме учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Повний перелік осіб, що мають такий статус, визначено у статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Про це повідомило Міністерство юстиції.

Пільга поширюється на всі види міського громадського транспорту, окрім таксі, а також на автомобільний транспорт загального користування в сільській місцевості, приміські залізничні та водні маршрути, а також автобуси приміського та міжміського сполучення. Скористатися нею можна незалежно від відстані чи місця проживання, за наявності посвідчення встановленого зразка або електронного квитка, якщо в населеному пункті діє автоматизована система обліку оплати проїзду.

Водночас у Мін’юсті наголошують: відмова ветерану у пільговому проїзді є незаконною. Це прямо передбачено статтею 37 Закону "Про автомобільний транспорт". За таке порушення перевізнику може бути накладено штраф у розмірі 850 гривень, згідно зі статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо ж водій або касир відмовив у безоплатному проїзді чи продажу пільгового квитка, необхідно записати номер транспорту, ПІБ водія, час та маршрут, а також зберегти квиток (якщо довелося сплатити) і викликати поліцію. Для подальшого захисту прав можна звернутися до територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) або подати скаргу до суду.

