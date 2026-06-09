Головний біль та слабкість у тілі: очікується магнітна буря жовтого рівня

У вівторок, 9 червня, на Землі прогнозується помірна геомагнітна активність. Рівень магнітної бурі відповідатиме жовтій позначці з К-індексом 4,3, що свідчить про відносно слабкі збурення магнітного поля планети.

Про це свідчать дані порталу meteoagent і Британської геологічної служби. Фахівці зазначають, що наразі швидкість сонячного вітру дещо перевищує звичні показники, однак геомагнітна ситуація стабілізувалася після нещодавнього шторму та загалом залишається спокійною.

Водночас науковці попереджають про можливе посилення сонячної активності найближчими днями. Причиною може стати викид корональної маси, зафіксований на Сонці 6 червня. За попередніми прогнозами, його вплив може спричинити більш потужні геомагнітні збурення, які місцями досягнуть рівня G3 за міжнародною шкалою магнітних бур.

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Під час навіть помірних магнітних коливань деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Найчастіше на зміни геомагнітного фону реагують метеочутливі люди, особи похилого віку, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями.

Серед найпоширеніших симптомів у такі дні фахівці називають головний біль, запаморочення, підвищену втому, сонливість, безсоння, перепади настрою, нудоту та дискомфорт у суглобах. Щоб легше перенести період підвищеної сонячної активності, лікарі рекомендують дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, уникати перевтоми та більше часу проводити на свіжому повітрі.

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