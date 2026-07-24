Можуть спостерігатись слабкість та головний біль: прогноз магнітних бур на 24 липня

Геомагнітна активність може впливати не лише на роботу супутникового зв'язку, а й на самопочуття метеочутливих людей. Під час магнітних бур дехто скаржиться на головний біль, втому, перепади настрою та коливання артеріального тиску.

Рівень геомагнітної активності визначають за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і більше, буря вважається сильною. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У п'ятницю прогнозується посилення сонячної активності до К-індексу 4,7. Попри зростання показника, буря також залишатиметься на середньому рівні.

Варто пам'ятати, що прогнози можуть змінюватися, оскільки фахівці оновлюють інформацію про сонячну активність кожні три години.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають після потужних спалахів на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Досягнувши магнітосфери Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення.

К-індекс від 1 до 4 свідчить про слабку або помірну активність, яка часто минає непомітно. Якщо ж показник перевищує 5, магнітна буря вважається сильною. Такі явища можуть впливати на роботу супутників, систем навігації, мобільного зв'язку та радіозв'язку. Під час бур із К-індексом 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

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Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

У дні підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому та сонливість;

дратівливість і стрес;

перепади артеріального тиску;

загальне погіршення самопочуття.

Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак за потреби можна використовувати препарати, призначені лікарем для полегшення симптомів.

Як підтримати організм

Щоб легше перенести період підвищеної сонячної активності, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну та збалансованого харчування;

пити достатньо води та трав'яних чаїв;

тимчасово обмежити вживання алкоголю, кави, жирної, гострої й надто солоної їжі;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямим сонцем;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресових ситуацій та перевтоми;

людям із хронічними захворюваннями мати під рукою необхідні ліки й більше відпочивати;

вранці приймати контрастний душ, а ввечері — теплу ванну для розслаблення.

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