Мокрий сніг та до 9 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 28 січня

На початку лютого в Україні очікується повернення значних морозів. Холодна погода повернеться приблизно з 1 по 5 лютого. Найсильніші морози прогнозуються на заході, півночі та в центральних областях.

Про це в коментарі "Погода УНІАН" розповіла Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру. "Попередньо, з 1 по 5 лютого морози повернуться. Особливо на заході, півночі та в центрі країни — при проясненнях місцями може бути до 20° морозу вночі, а в середньому — від 13° до 18° морозу", — зазначила експертка.

Вдень температура повітря очікується в межах від 8° до 14° морозу. За словами Наталії Голені, це будуть морози, подібні до тих, що вже спостерігалися раніше цієї зими.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

