Морози, сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 9 грудня

Наступний тиждень в Україні буде незвично теплим для грудня, але з різкими змінами — дощами, туманами та поривами вітру. Наприкінці очікується помітне похолодання, яке спочатку торкнеться північних і східних регіонів.

У вівторок, 9 грудня, невеликі дощі, мряка та мокрий сніг зачеплять Харківщину, Полтавщину та Дніпропетровщину, а вдень опади поширяться на північний захід. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

В інших регіонах — без істотних опадів, подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень — південний або південно-східний, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме -2…+4 °С, денна — 0…+5 °С, на півдні та заході місцями до +6…+10 °С.

