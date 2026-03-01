Чи може військовозобов’язаний, який доглядає за вітчимом отримати відстрочку: пояснення юриста

В Україні відстрочка від мобілізації за доглядом за близьким родичем надається лише за чітко визначеним переліком осіб. Догляд за вітчимом чи мачухою не входить до цього списку, тому ТЦК законно відмовляє в оформленні такої відстрочки. Юристи пояснили єдиний реальний шлях, який у певних випадках все ж дозволяє отримати відстрочку в подібній ситуації.

Про це детально розповіли на порталі "Юристи.UA", коментуючи звернення військовозобов’язаного. Чоловік планував оформити відстрочку саме через необхідність доглядати за вітчимом. Він запитав юристів, чи буде це достатньою підставою.

Відповідь була однозначною. Адвокат Євген Олександрович пояснив: "Виходячи з викладеної інформації, підстав для отримання відстрочки від призову під час мобілізації немає. Рекомендую звернути увагу на інші передбачені законом підстави".

Юрист Юрій Айвазян детальніше роз’яснив причину відмови: "На жаль, ви не маєте права на відстрочку за описаних обставин. Вітчим (або мачуха) не належить до родичів першого ступеня споріднення, на яких поширюється ця норма".

Єдиний варіант, який теоретично може спрацювати, — визнання вітчима недієздатним через суд та призначення військовозобов’язаного його опікуном. Це можливо лише за умови, що у вітчима є стійке психічне захворювання, яке підтверджене висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та судовим рішенням про визнання недієздатним.

У такому разі відстрочка надається не за фактом догляду, а за іншою підставою — статусом опікуна недієздатної особи (п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Юристи наголошують: просто факт проживання разом і надання допомоги вітчиму чи мачусі не дає права на відстрочку. Закон чітко обмежує коло осіб першого ступеня споріднення: це батьки, діти, чоловік/дружина, рідні брати/сестри. Вітчим і мачуха до цього переліку не входять.

