На які пільги на оплату комуналки мають право учасники бойових дій

Учасники бойових дій в Україні мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Пільга поширюється не лише на самого ветерана, а й на членів його родини, які проживають разом із ним.

Вона охоплює оплату квартплати, газу, опалення, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття та інших комунальних послуг. Про це повідомило онлайн-медіа Міністерства оборони України "АрміяInform".

Чи впливає дохід сім’ї на пільгу

У 2025 році правила нарахування пільг на комунальні послуги були оновлені — при визначенні права на компенсацію для більшості громадян почали враховувати середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Однак для учасників бойових дій ця вимога не діє. Вони отримують пільгу незалежно від рівня доходів родини.

Водночас компенсація надається лише в межах установлених соціальних норм споживання. Якщо обсяги використаних послуг перевищують ліміти, різницю доведеться оплачувати за повним тарифом.

Норми споживання електроенергії

75% знижки на електроенергію діє в межах таких лімітів:

якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання — 70 кВт·год на одну особу плюс 30 кВт·год на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 190 кВт·год на домогосподарство;

якщо встановлена електроплита та є гаряча вода — 110 кВт·год на першу особу плюс 30 кВт·год на кожного наступного члена сім’ї, максимум — 230 кВт·год;

якщо є електроплита, але немає гарячого водопостачання — 130 кВт·год на першу особу плюс 30 кВт·год на інших членів сім’ї, але не більше 250 кВт·год;

якщо немає ні електроплити, ні гарячої води — 100 кВт·год на одну особу плюс 30 кВт·год на кожного наступного члена сім’ї, максимум — 220 кВт·год.

Норми для газопостачання

На одну людину щомісяця передбачені такі соціальні ліміти:

газова плита та централізована гаряча вода — 3,3 кубометра газу;

лише газова плита без гарячої води та газової колонки — 5,4 кубометра;

газова плита та газова колонка — 10,5 кубометра.

Пільги на опалення

Соціальна норма житла для нарахування пільги становить 21 кв. м на кожного пільговика плюс додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Обсяг компенсації залежить від типу опалення:

централізоване — 0,0383 Гкал на 1 кв. м;

газове — 4 кубометри газу на 1 кв. м;

електричне — 30 кВт·год на 1 кв. м.

Водопостачання та водовідведення

На одну особу щомісяця діють такі норми:

холодна вода — 2 кубометри, якщо є централізоване гаряче водопостачання;

холодна вода — 3,6 кубометра, якщо гаряча вода відсутня або її не подають понад 14 днів;

гаряча вода — 1,6 кубометра;

водовідведення — 3,6 кубометра.

Квартплата та вивезення сміття

Пільга на вивезення побутових відходів розраховується для кожного члена родини, який має право на компенсацію та проживає разом із ветераном. Соціальна норма становить 0,4167 кубометра сміття на одну людину щомісяця.

Щодо квартплати та витрат на утримання будинку і прибудинкової території, компенсація залежить від площі житла. Такі правила однаково діють як для будинків під управлінням ЖЕКів, так і для ОСББ.

При цьому держава компенсує витрати лише в межах граничної вартості послуг, визначеної за спеціальною формулою. Точний розмір пільги рекомендують уточнювати у Пенсійному фонді або в постачальника комунальних послуг.

