На які відпустки мають право військові: види та тривалість

Міністерство оборони України опублікувало детальні роз’яснення щодо всіх видів відпусток, на які мають право військовослужбовці під час воєнного стану. Військові мають право на 30 календарних днів відпочинку щороку.

Одночасно у відпустці в підрозділі може перебувати не більше 30 % особового складу. Про це пише sud.ua.

До відпустки додається час на дорогу — до двох діб в один бік. Відпустку дозволяється брати частинами, але одна з частин має бути не менше 15 діб поспіль. Якщо під час відпочинку військовий захворів і лікувався в стаціонарі, відпустку автоматично продовжують на кількість невикористаних днів (за довідкою медзакладу).

Відпустка учасникам бойових дій

Додаткові 14 календарних днів на рік. Надається за рішенням командира частини.

Відпустка за сімейними обставинами та з поважних причин

До 10 календарних днів без урахування часу на дорогу. Грошове забезпечення зберігається повністю.

Відпустка за знищену/захоплену техніку ворога

Додаткові до 15 діб на рік. Кількість днів залежить від типу знищеної техніки (танки, літаки, артилерія тощо).

Відпустка після звільнення з полону

Військовослужбовці, які повернулися з полону і вирішили продовжити службу, мають право на спеціальну відпустку тривалістю до 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Відпустка на лікування та реабілітацію

Надається за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) у разі поранення, контузії чи хвороби. Тривалість визначають медики. Протягом усієї відпустки зберігається повне грошове забезпечення.

Відпустка по догляду за дитиною

До досягнення дитиною 3 років. Грошове забезпечення на цей період не виплачується.

Відпустка для навчання

Військовослужбовці віком 18–25 років, які раніше не здобули вищу освіту, можуть отримати додаткову відпустку для навчання у цивільних ЗВО та фахових коледжах (крім військових навчальних закладів).

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Особливості для умовно-достроково звільнених, які підписали контракт

Таким військовослужбовцям щорічна основна відпустка не передбачена. Вони можуть розраховувати лише на відпустку за сімейними обставинами або з поважних причин — до 10 діб на рік.

Ці норми діють під час воєнного стану та можуть бути змінені лише відповідними законодавчими актами. Командування частини має право відмовити у відпустці, якщо це суттєво вплине на боєздатність підрозділу, але таке рішення має бути обґрунтованим.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!