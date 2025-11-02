На яку виплату має право військовий, який отримав поранення 

В Україні військовослужбовці, які отримали поранення, мають право на державну компенсацію — так звані "виплати за поранення". Адвокат пояснив, які суми передбачені, і в яких випадках у виплаті можуть відмовити.

Про це пише Уніан.

Виплати за поранення у 2025 році

Як пояснив кандидат юридичних наук, керуючий партнер АО "Lawyer HUB" Валерій Шаповал, відповідно до Постанови Кабміну від 28.02.2022 №168, військовослужбовцям у разі поранення під час бойових дій передбачено:

додаткову виплату у розмірі 100 тис. грн за період лікування;

компенсацію під час реабілітації після важкого поранення (розрахунок — за кількістю днів у місяці).

Виплати нараховуються за час стаціонарного лікування, зокрема за кордоном, або під час перебування у відпустці з тяжким пораненням (за рішенням ВЛК). Лікування може тривати до 12 місяців, при цьому перші 4 місяці військовий також отримує зарплату за посадою.

Конкретного переліку поранень, за які нараховуються виплати, закон не встановлює. Виплати здійснює фінансова частина військової частини.

Як отримати виплату

За словами Валерія Шаповала, щоб оформити компенсацію, військовослужбовець повинен:

Отримати довідку про обставини травми (форма 5), де зазначено, що "поранення отримано під час захисту України". Довідку видає медслужба військової частини після огляду пораненого. Написати рапорт на ім’я командира частини з проханням надати компенсацію за лікування "поранення, отримане під час захисту України". Рапорт спочатку погоджується командиром роти.

Обов’язкова умова — формулювання "поранення, отримане під час захисту України".

У яких випадках можуть відмовити

Виплата не надається, якщо:

у довідці відсутнє потрібне формулювання;

військовий під час поранення був у стані сп’яніння;

поранення завдано навмисно;

поранення отримане під час перебування у СЗЧ або якщо військовий на момент поранення був визнаний дезертиром.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Відмінність від одноразової допомоги

Додаткову винагороду за поранення не слід плутати з одноразовою компенсацією за шкоду здоров’ю. Остання призначається при частковій втраті працездатності або встановленні групи інвалідності під час служби. Детальніше про види виплат можна дізнатися у "Довіднику військовослужбовця після поранення".

Строки виплат

Згідно з Постановою №168, виплати надаються на підставі наказів командирів.

Якщо виплати затримуються або відсутні, "Довідник" рекомендує:

Написати рапорт на ім’я командира з проханням включити до наказу про виплату. Додати копії довідки про обставини травми та висновку ВЛК. У разі безпідставної відмови — подати скаргу до Штабу оперативного командування або звернутися на гарячу лінію Міноборони (15-12).

Нагадаємо, ми вже писали, чи зараховується військова служба у трудовий стаж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!