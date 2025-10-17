На них варто звернути увагу: топ вживаних якісних хетчбеків за помірну ціну

Хетчбеки — це справжня знахідка для міського життя. Їх обирають за компактність, легкість у керуванні, простоту паркування та маневреність у заторах. Попри невеликі розміри, ці авто часто мають багате оснащення й не поступаються більшим моделям.

Ми підготували добірку з п’яти цікавих хетчбеків, які можна знайти на вторинному ринку за розумні гроші. Про це пише uamotors.

Opel Astra GTC J (рестайлінг, 2012 р.)

Цей стильний тридверний хетчбек оснащений турбованим двигуном об’ємом 1,4 л і потужністю 120 к.с. До "сотні" авто розганяється за 10 секунд, а максимальна швидкість сягає 195 км/год. Модель приємно дивує економічністю — близько 5 л на трасі та до 6 л у змішаному циклі. Доступна як із "механікою", так і з "автоматом".

Astra GTC пропонувалася у двох комплектаціях — Enjoy і Sport. У максимальній версії є подушки безпеки, системи HSA, ESP, ABS, двозонний клімат-контроль, електрорегулювання дзеркал, мультируль і парктронік. Салон відзначається комфортом і продуманою ергономікою.

Audi A3 Sportback III (8V)

П’ятидверний хетчбек із переднім або повним приводом і вибором трансмісій — механічної чи роботизованої, що особливо зручно для міста. Найчастіше трапляються версії з 1,2- або 1,4-літровими турбомоторами потужністю близько 110 к.с.

Audi A3 Sportback поєднує елегантність дизайну, преміальний інтер’єр і відмінну якість складання. Уже у базовій комплектації — повний набір подушок безпеки, система Start/Stop, кондиціонер, електросклопідйомники, шторки безпеки та елементи шкіряного оздоблення.

Kia Ceed GT I (рестайлінг)

Динамічний тридверний хетчбек із переднім приводом та 204-сильним двигуном у парі з механічною коробкою передач. Авто створене для тих, хто любить активну їзду: розгін до 100 км/год займає лише 7,5 секунди, середня витрата пального — близько 7,4 л/100 км.

Ceed GT має м’яку незалежну підвіску та кліренс 140 мм, що робить його комфортним у міських умовах. Усередині — спортивний стиль: кермо з червоною прострочкою, сидіння Recaro з вираженою бічною підтримкою. Автомобіль зручно вміщує п’ятьох пасажирів, а багажник на 380 літрів дає змогу без проблем перевозити речі.

