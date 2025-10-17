На них стоит обратить внимание: топ б/у качественных хэтчбеков за умеренную цену

Хэтчбеки – это настоящая находка для городской жизни. Их выбирают за компактность, легкость в управлении, простоту парковки и маневренность в пробках. Несмотря на небольшие размеры, эти авто часто имеют богатую оснастку и не уступают большим моделям.

Мы подготовили подборку из пяти интересных хэтчбеков, которые можно найти на вторичном рынке за разумные деньги. Об этом пишет uamotors.

Opel Astra GTC J (рестайлинг, 2012 г.)

Этот стильный трехдверный хэтчбек оснащен турбированным двигателем объемом 1,4л и мощностью 120 л.с. До сотни авто разгоняется за 10 секунд, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Модель приятно удивляет экономичностью – около 5 л на трассе и до 6 л в смешанном цикле. Доступна как с "механикой", так и с "автоматом".

Astra GTC предлагалась в двух комплектациях – Enjoy и Sport. В максимальной версии есть подушки безопасности, системы HSA, ESP, ABS, двухзонный климат-контроль, электрорегулировка зеркал, мультируль и парктроник. Салон отличается комфортом и продуманной эргономикой.

Audi A3 Sportback III (8V)

Пятидверный хэтчбек с передним или полным приводом и выбором трансмиссий – механической или роботизированной, что особенно удобно для города. Чаще всего встречаются версии с 1,2- или 1,4-литровыми турбомоторами мощностью около 110 л.с.

Audi A3 Sportback сочетает элегантность дизайна, премиальный интерьер и отличное качество сборки. Уже в базовой комплектации полный набор подушек безопасности, система Start/Stop, кондиционер, электростеклоподъемники, шторки безопасности и элементы кожаной отделки.

Читайте также: Эти автомобили потребляют минимумы топлива: топ экономичных моделей

Kia Ceed GT I (рестайлинг)

Динамический трехдверный хэтчбек с передним приводом и 204-сильным двигателем в паре с механической коробкой передач. Автомобиль создан для тех, кто любит активную езду: разгон до 100 км/ч занимает всего 7,5 секунды, средний расход горючего – около 7,4 л/100 км.

Ceed GT имеет независимую подвеску и клиренс 140 мм, что делает его комфортным в городских условиях. Внутри – спортивный стиль: руль с красной прострочкой, сиденье Recaro с выраженной боковой поддержкой. Автомобиль удобно вмещает пятерых пассажиров, а багажник на 380 литров позволяет без проблем перевозить вещи.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !