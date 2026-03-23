На Україну насувається похолодання до +1: коли очікувати дощів та мокрого снігу

Протягом тижня з 23 по 29 березня погода в Україні буде нестабільною: спочатку переважатиме сонячна та тепла погода, але ближче до вихідних ситуація зміниться — очікуються опади, посилення вітру, а в окремих регіонах можливий навіть мокрий сніг.

Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич. На початку тижня погодні умови визначатиме антициклон над Східною Європою, тому по всій країні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю. Проте вже за кілька днів атмосферний тиск почне знижуватися, і на зміну прийдуть більш нестійкі, циклонічні процеси. Через це кількість опадів поступово зростатиме, охоплюючи більшість областей, а температура стане менш рівномірною. Наприкінці тижня на заході відчутно похолоднішає, можливі сильні дощі та мокрий сніг, тоді як на сході й півдні збережеться відносно тепла погода.

У понеділок, 23 березня, по всій території країни пануватиме суха та стабільна погода. Вночі та вранці в окремих районах Правобережжя можливий туман. Вітер — східний і південно-східний, 5–10 м/с, у Закарпатті слабший. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 °С, на півдні та Закарпатті — до +6 °С, вдень — +8…+13 °С.

У вівторок, 24 березня, дощі з’являться вночі в Криму та Приазов’ї, а вдень поширяться на південні, частково центральні області та Карпати. В інших регіонах опадів не очікується. Вночі температура становитиме +1…+6 °С, вдень — +9…+14 °С, на Закарпатті — до +16 °С.

У середу, 25 березня, невеликі дощі можливі в південних і центральних регіонах, тоді як більшість території залишиться сухою. Подекуди прогнозується туман. Температура вночі +1…+6 °С, вдень — +10…+15 °С.

У четвер, 26 березня, дощова й більш хмарна погода встановиться на заході та крайньому сході. В інших областях істотних опадів не передбачається. Вночі температура становитиме +3…+8 °С, вдень — +12…+17 °С, у західних регіонах прохолодніше — +5…+10 °С.

У п’ятницю, 27 березня, опади охоплять захід України, у Карпатах можливий мокрий сніг. На решті території переважатиме суха погода. Денна температура на заході знизиться до +2…+7 °С, в інших регіонах — +12…+18 °С.

У суботу, 28 березня, погодні умови погіршаться по всій країні через вплив південного циклону. Очікуються дощі, місцями значні, у Карпатах — із мокрим снігом. Вітер посилиться, подекуди до 15–20 м/с. Температура вдень становитиме +10…+15 °С, на заході — +5…+10 °С.

У неділю, 29 березня, нестійка та дощова погода збережеться в більшості областей. На заході місцями можливий мокрий сніг. Вночі температура становитиме +1…+7 °С, удень — від +2…+7 °С у західних регіонах до +9…+14 °С на Лівобережжі та в Криму.

