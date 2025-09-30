На Україну насувається різке похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня

Перший день жовтня принесе в Україну відчутне похолодання. Температура повітря в більшості областей не підніметься вище +6…+10 градусів, що значно нижче від кліматичної норми. Трохи тепліше буде лише на Півдні, де очікується +11…+16 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Окрім низьких температур, прогнозується посилення вітру. Хоча він не досягатиме штормової сили, його пориви будуть достатньо рвучкими, аби зробити погоду ще холоднішою на відчуття.

До похолодання додадуться й дощі, які накриють майже всю країну. Сухішою залишиться лише частина західних і північних регіонів: Волинь, Рівненщина, а також північні райони Київської та Чернігівської областей. Утім, навіть там погода буде похмурою та вологою.

У Києві синоптична ситуація відповідатиме загальноукраїнській. Протягом дня триматиметься хмарність, а температура складе +8…+10 градусів. Дощ прогнозується ближче до вечора, тож парасольку краще мати під рукою вже зранку.

