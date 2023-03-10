Знайдений давньоримський фалоімітатор насправді може бути не секс-іграшкою: теорія дослідників

Напередодні у Великій Британії виявили дерев'яний предмет віком близько 2000 років. За попередніми здогадками дослідників, вони вважали, що це фалоімітатор.

Втім, дещо згодом науковці висунули іншу теорію щодо застосування артефакту. Знахідка у формі фалоса може бути веретеном, що використовується для прядіння пряжі, пише Ars Technica.

Зазначається, що артефакт у формі фалоса вирізаний з дерева ясена і має довжину близько 16 см у натуральну величину, на відміну від звичайних маленьких міні-фалосів, знайдених у римських розкопках. Оскільки деревина протягом століть схильна до усадки та деформації, вона, мабуть, була трохи більшою, коли її створили.

Лінсі Дункан-Пітт з графства Шропшир, Британія, була серед мільйонів людей у ​​всьому світі, які читали про римський фалоімітатор. Але як самопроголошена завзята прялка, вона не погодилася на пояснення секс-іграшки.

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Вона написала Guardian і припустила, що це більше схоже на шотландський дилган або фарсад — іншими словами, веретено.

Наконечник виглядає трохи схожим на головку, але він також схожий на виїмку на гострому кінці, яка використовується для кріплення пряденого волокна за допомогою напівзачіпки. Потім веретено обертається, щоб додати скручування витягнутим волокнам, а прядене волокно намотується навколо валу.

Основа артефакту ширша за звужену древко– це допоможе зупинити вислизання волокна. Деякі дилгани мають виїмку на основі, але не всі.

З огляду на те, що він був знайдений серед інших матеріалів для ремесел, це, здавалося б, набагато більш реалістичне пояснення цього предмета, ніж фалоімітатор.

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