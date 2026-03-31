Названо електромобіль, який може стати найпопулярнішим у Європі

Китайські електромобілі стрімко набирають популярності завдяки поєднанню сучасних технологій і доступнішої ціни порівняно з моделями інших країн. Саме через це європейським виробникам дедалі складніше конкурувати в цьому сегменті.

Як повідомляє Dziennik, одним із яскравих прикладів є GAC Aion UT — п’ятидверний електричний хетчбек, який помітно дешевший за більшість європейських аналогів.

Для європейського ринку модель збирають на заводі Magna Steyr у Граці (Австрія) — тому самому підприємстві, де багато років виробляють легендарний Mercedes G-Class. Дизайн автомобіля розробляли спеціалісти з Мілана, і за пропорціями він нагадує Volkswagen ID.3. Довжина авто становить 4,3 метра, ширина — 1850 мм, висота — 1575 мм.

Інтер’єр моделі також привертає увагу: всередині встановлено масивне кермо, великий 15-дюймовий дисплей мультимедійної системи, під яким розташовані вентиляційні отвори, а також компактну цифрову панель приладів.

Окремо відзначається просторий салон. Завдяки рівній підлозі та колісній базі майже 2,8 метра розробникам вдалося створити більше місця для пасажирів. Крім того, багажник має об’єм 440 літрів, що перевищує показник Volkswagen ID.3 (385 літрів).

Aion UT оснащений електродвигуном потужністю 204 к.с., який працює від батареї ємністю 60 кВт·год. Запас ходу сягає до 420 км, а заряджання з 30% до 80% займає приблизно 24 хвилини.

Однією з ключових особливостей моделі є акумулятор: він виконаний за літій-залізо-фосфатною технологією (LFP) без використання кобальту, що підвищує довговічність і стабільність роботи.

На внутрішньому ринку Китаю вартість Aion UT становить від 69 800 до 101 800 юанів (приблизно 10–15 тисяч доларів). Для порівняння, базова версія Volkswagen ID.3 у Німеччині коштує від 33 330 євро (понад 38 тисяч доларів).

Водночас, за результатами опитування J.D. Power, більшість власників електромобілів задоволені своїм вибором. Проте є й винятки: найнижчий рівень задоволеності серед масових моделей отримав електрокросовер Honda Prologue — 623 бали, що суттєво нижче середнього показника у сегменті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!