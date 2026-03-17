Названо автомобіль, найдешевший в обслуговуванні: ви будете здивовані

Якщо вас цікавило, яка марка автомобіля найекономніша в обслуговуванні, відповідь знайшов механік із Джорджії, який провів власне дослідження. У своєму відео на Facebook Шервуд Кук попередив, що результати можуть когось здивувати.

Про передає SupercarBlondie. За словами Кука, найдешевшою в обслуговуванні виявилася Mazda. "Ми кілька разів перевіряли цифри, щоб упевнитися", — підкреслив механік. Друге місце в його рейтингу посіла Subaru, а на третій сходинці опинився Nissan. Далі йшли Honda та Toyota.

Експерти зазначають, що бренди Honda, Mazda та Toyota стабільно входять до лідерів за надійністю та низькими витратами на утримання. Наприклад, компанія Ciocca Automotive зазначає, що Toyota Corolla та Honda Civic — одні з найдешевших у обслуговуванні автомобілів, а гібридні моделі, такі як Toyota Prius, також показують гарні результати.

Mazda, зі свого боку, зарекомендувала себе як марка, що не потребує великих витрат на обслуговування, а запчастини до її автомобілів легко знайти. Глядачі відео Кука, серед яких були й інші механіки, не були так здивовані лідерством Mazda, як сам автор дослідження.

У коментарях користувачі додавали: "Mazda надзвичайно недооцінена" та "У моєму автосервісі завжди радять Toyota та Honda через їхню надійність".

