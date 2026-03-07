Названо топ автомобілів, найпопулярніших в Україні 

У лютому 2026 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував спад, хоча окремі бренди та моделі продовжують утримувати стабільний попит. Найпопулярнішим новим авто серед українців став японський кросовер.

За даними Інституту досліджень авторинку, у лютому в Україні було зареєстровано 4193 нові легкові автомобілі. Такий показник експерти не вважають позитивним сигналом для ринку.

Імпорт нових авто скоротився

Упродовж місяця в Україну ввезли 4045 нових автомобілів. Це на 15,7% менше, ніж у січні, а у порівнянні з лютим минулого року показник знизився на 15,9%. Аналітики відзначають, що ринок помітно просів. Однією з причин називають запровадження податку на додану вартість для електромобілів, що вплинуло на попит у цьому сегменті.

Виробництво в Україні зросло

Попри падіння імпорту, внутрішнє виробництво нових легковиків показало позитивну динаміку. У лютому на українських підприємствах виготовили 148 автомобілів — це на 24,4% більше, ніж у попередньому місяці, і на 10,4% більше у річному вимірі.

Втім, навіть із таким зростанням частка автомобілів українського виробництва залишається незначною — приблизно 3,5% від загального ринку, тому суттєво вплинути на його структуру вони поки не можуть.

Найпопулярнішою моделлю серед авто, зібраних в Україні, став кросовер Skoda Karoq — у лютому його зареєстрували 106 разів. Виробництво цієї моделі здійснюється на закарпатському заводі Єврокар.

Які бренди обирають українці

У лютому лідером українського авторинку став японський бренд Toyota. Загалом українці придбали 810 автомобілів цієї марки, що означає: приблизно кожен п’ятий новий автомобіль у країні належав саме до цього бренду.

Найкращі результати серед моделей показали кросовери Toyota RAV4 та Toyota Land Cruiser Prado. Перша модель стала беззаперечним бестселером ринку з результатом 361 реєстрація, тоді як Prado із 220 продажами стабільно посідає третю позицію у загальному рейтингу.

Водночас бренди Renault і Skoda продовжують активно конкурувати за масового покупця. Високий попит на кросовер Renault Duster дозволяє французькому бренду утримувати сильні позиції, а для чеської марки основними драйверами продажів залишаються моделі Skoda Kodiaq та Skoda Karoq.

Інтерес до китайських електромобілів знизився

Ще однією помітною тенденцією лютого стало падіння попиту на електрокари китайського виробництва. Компанія BYD, яка у січні входила до десятки найпопулярніших брендів, у лютому опустилася на 14-ту позицію та вибула з ТОП-10.

Кросовери залишаються найпопулярнішими

Головною тенденцією українського авторинку у лютому 2026 року стала майже повна домінація кросоверів. У першій десятці найпопулярніших моделей дев’ять із десяти позицій належать саме до сегмента SUV.

Єдиним седаном, який потрапив до топу, став Toyota Camry. Однак експерти вважають його радше винятком, адже загальний тренд ринку чітко демонструє зростання популярності кросоверів.

Що відбувається на ринку вживаних авто

Раніше повідомлялося, що у січні українці придбали майже 3,5 тисячі імпортованих уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найбільшу частку цього сегмента становили бензинові моделі — приблизно 49% ринку.

Найпопулярнішим серед таких автомобілів став компактний кросовер Nissan Rogue.

