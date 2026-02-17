Названо топ найпопулярніших дизельних автомобілів в Україні

Упродовж минулого місяця в Україні зареєстрували 5 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами, що на 17% більше, ніж у січні 2025 року. Із загальної кількості 1,2 тисячі становили нові автомобілі — цей показник зріс на 33%.

Решта 3,8 тисячі припали на вживані авто, ввезені з-за кордону, що на 12% більше порівняно з попереднім місяцем. Такі дані оприлюднила асоціація УкрАвтопром.

Найпопулярнішим новим дизельним легковиком став Renault Duster — за місяць було зареєстровано 316 таких авто. Модель цінують за практичність і витривалість: серед її переваг відзначають високий кліренс, надійну підвіску, економну витрату пального та доступне обслуговування. Також до п’ятірки лідерів серед нових дизельних машин увійшли Toyota Land Cruiser Prado з результатом 200 реєстрацій, Peugeot Landtrek — 73 авто, Volkswagen Touareg — 65 та Škoda Kodiaq — 63 одиниці.

Серед імпортованих уживаних дизельних автомобілів першість отримав Renault Megane — українці придбали 282 такі машини. Цю модель обирають за надійність, економічність і комфорт, а на світовому ринку вона давно має статус перевіреної класики. До переліку найпопулярніших уживаних дизельних авто також увійшли Nissan Qashqai з показником 279 реєстрацій, Škoda Octavia — 243, Volkswagen Passat — 195 та Volkswagen Golf — 159 автомобілів.

