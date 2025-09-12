Не будете виходити зі СТО: які марки автомобілів є найгіршими

Американські автомеханіки визначили дві марки, які, на їхню думку, найчастіше виходять з ладу та потребують ремонту. Йдеться про General Motors та Chrysler.

Про це повідомляє повідомляє BestLife. Фахівці зазначають, що в автомобілях GM регулярно виникають серйозні проблеми з двигунами. Зокрема, у 6,2-літрових V8 швидко зношуються підшипники та поршні, а 3,6-літровий V6 отримав репутацію "ненадійного". У квітні 2025 року компанія відкликала близько 600 тисяч позашляховиків і пікапів через ризик раптової зупинки двигуна, яка могла спричинити аварії. А вже в травні було оголошено новий відгук — понад 62 тисячі авто повернули в сервіс через дефект гальмівної системи, де коротке замикання могло призвести до пожежі. Американське управління безпеки дорожнього руху навіть порадило власникам тимчасово не залишати ці автомобілі в гаражах чи біля будівель.

Читайте також: Найкращі гібридні авто 2025 року: топ-7 моделей, які не підведуть до пенсії

Chrysler також отримав негативні відгуки. За словами майстрів, у нових авто марки швидко з’являються проблеми з електронікою — іноді вже за кілька місяців після покупки. Один із механіків навіть пожартував, що "найгірше авто 2025 року — будь-який Chrysler". У червні компанія відкликала понад 250 тисяч мінівенів Pacifica і Voyager, випущених з 2022 по 2025 роки. Причиною стали несправні бічні подушки безпеки: вони спрацьовували, але не створювали достатнього тиску для повного захисту пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ дешевих машин, які найчастіше купують українці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!