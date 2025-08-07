Не курсував з початку повномасштабної війни: в Україні запустять поїзд до ще однієї країни ЄС

У ніч із 7 на 8 серпня на маршрут уперше з початку повномасштабної війни вийде поїзд Київ – Кишинів – Бухарест. Рейс буде тестовим – із двома порожніми вагонами українського виробництва. Залізничне сполучення між цими містами не функціонувало протягом кількох років, однак тепер його планують відновити на регулярній основі. У перспективі – запуск повноцінного рейсу з чотирма вагонами.

Про це зазначає видання Moldova Liberă. Запланований тестовий рейс стане першим залізничним запуском між Україною та Румунією від початку повномасштабного вторгнення. Про це також повідомили кілька медіа, а також держсекретар румунського Міністерства транспорту Іонел Скріоштяну. Він зазначив, що маршрут через Молдову є найзручнішим серед трьох варіантів, які запропонувала українська сторона.

Залізничне сполучення, що поєднує Київ із Бухарестом, функціонувало ще в період СРСР у складі маршруту Софія – Москва. Згодом напрямок став самостійним, але припинив роботу у 2015 році. У березні 2016-го рейс було відновлено під назвою "Буковина" – це був один купейний вагон, який приєднували до трьох інших поїздів: двох українських і одного румунського.

До початку повномасштабної війни у 2022 році залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом функціонувало регулярно: потяг вирушав із Києва щоп’ятниці ввечері, а до столиці Румунії прибував у суботу ввечері. Зворотний рейс здійснювався у неділю вранці. Загальна тривалість подорожі становила приблизно 26 годин. Після початку бойових дій рух було призупинено.

Запуск потяга між Києвом і Бухарестом має не лише практичне значення для мандрівників, а й важливу геополітичну роль. Це крок до посилення інтеграції України з Європейським Союзом у сфері транспорту. В умовах обмеженого авіасполучення та складнощів при перетині кордонів автомобілем, залізниця може стати ключовим логістичним маршрутом, що забезпечить стабільність і доступність міжнародних перевезень.

