Не курсировал с начала полномасштабной войны: в Украине запустят поезд в еще одну страну ЕС

В ночь с 7 на 8 августа на маршрут впервые с начала полномасштабной войны выйдет поезд Киев – Кишинев – Бухарест. Рейс будет тестовым – с двумя пустыми вагонами украинского производства. Железнодорожное сообщение между этими городами не функционировало в течение нескольких лет, однако теперь его планируют возобновить на регулярной основе. В перспективе – запуск полноценного рейса с четырьмя вагонами.

Об этом сообщает издание Moldova Liberă. Запланированный тестовый рейс станет первым железнодорожным запуском между Украиной и Румынией с начала полномасштабного вторжения. Об этом также сообщили несколько СМИ, а также госсекретарь румынского Министерства транспорта Ионел Скриоштяну. Он отметил, что маршрут через Молдову является самым удобным из трех вариантов, предложенных украинской стороной.

Железнодорожное сообщение, соединяющее Киев с Бухарестом, функционировало еще в период СССР в составе маршрута София – Москва. Впоследствии направление стало самостоятельным, но прекратило работу в 2015 году. В марте 2016 года рейс был возобновлен под названием "Буковина" – это был один купейный вагон, который присоединяли к трем другим поездам: двум украинским и одному румынскому.

До начала полномасштабной войны в 2022 году железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом функционировало регулярно: поезд отправлялся из Киева каждую пятницу вечером, а в столицу Румынии прибывал в субботу вечером. Обратный рейс осуществлялся в воскресенье утром. Общая продолжительность путешествия составляла примерно 26 часов. После начала боевых действий движение было приостановлено.

Запуск поезда между Киевом и Бухарестом имеет не только практическое значение для путешественников, но и важную геополитическую роль. Это шаг к усилению интеграции Украины с Европейским Союзом в сфере транспорта. В условиях ограниченного авиасообщения и сложностей при пересечении границ на автомобиле, железная дорога может стать ключевым логистическим маршрутом, который обеспечит стабильность и доступность международных перевозок.

