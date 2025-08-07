Недорогі новинки: які автомобілі є найочікуванішими на ринку

У 2026 році на автомобільному ринку з’явиться низка моделей, які вже викликали неабиякий інтерес серед покупців, зокрема завдяки доступнішій ціні. Деякі з них уже були офіційно представлені, а інші лише готуються до свого дебюту.

Серед найочікуваніших новинок — шоста генерація Toyota RAV4, яка офіційно дебютувала та почне з’являтись у продажу ще до кінця 2025 року. Проте основне поширення моделі очікується вже у 2026-му. Слідом за нею компанія Toyota представить новий позашляховик Land Cruiser FJ — більш доступну версію легендарної моделі. Про це пише OBOZ.UA.

Американський бренд Rivian готує до виходу електромобіль R2, який стане найбюджетнішою пропозицією компанії. Виробник розраховує саме на нього як на ключ до масштабних продажів.

Mazda теж працює над гучною прем’єрою — спорткаром із роторним двигуном, який має стати духовним спадкоємцем культової RX-7. Новинка покликана зміцнити імідж бренду серед поціновувачів динамічного кермування.

А преміальний сегмент представить Bentley із новим SUV. Хоча бренд не асоціюється з бюджетними автомобілями, цей електричний кросовер стане найдоступнішою моделлю в лінійці, з орієнтовною стартовою ціною близько 150 000 доларів.

