'Необхідна рішуча підтримка України на тлі глобальної нестабільності' - король Чарльз у Конгресі

Під час виступу в Конгресі США король Великої Британії Чарльз III закликав до рішучої підтримки України на тлі зростання глобальної нестабільності. За словами монарха, світ нині переживає період серйозної невизначеності — від Європи до Близького Сходу.

Він наголосив, що ці виклики впливають не лише на міжнародну безпеку, а й на життя мільйонів людей у різних країнах. Про це пише Суспільне.

Окрему увагу Чарльз III приділив війні в Україні. Він заявив, що для захисту України та її мужнього народу необхідна непохитна рішучість союзників. Саме така позиція, на його переконання, здатна наблизити справедливий і тривалий мир.

Король також підкреслив важливість стратегічного партнерства між Великою Британією та Сполученими Штатами. За його словами, союз двох держав, який формувався століттями, залишається унікальним, а британці високо цінують підтримку американського народу.

Він нагадав, що це партнерство є частиною ширшого Атлантичного союзу, заснованого на співпраці Європи та Америки. Чарльз III наголосив, що сьогодні така єдність є важливішою, ніж будь-коли раніше.

Окремо монарх зупинився на питаннях безпеки. Він заявив, що зміцнення оборони є ключем до стабільності, а сучасні загрози вимагають оновлення збройних сил. У цьому контексті він відзначив провідну роль НАТО та нагадав, що Британія оголосила про найбільше стабільне збільшення оборонних витрат із часів холодної війни.

Чарльз III також згадав власний досвід служби у Королівському флоті та підкреслив давні військові традиції королівської родини. У промові він торкнувся і нещодавньої спроби замаху на президента США Дональда Трампа та американське керівництво, заявивши, що подібні акти насильства не досягнуть своєї мети.

На завершення король наголосив: лише єдність союзників здатна ефективно протистояти спільним загрозам і зберегти міжнародну стабільність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!