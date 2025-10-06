Несподіване потепління: де в Україні температура сягне +23 найближчим часом

На початку нового тижня в окремих регіонах України очікується потепління. Погода стане більш комфортною.

Як повідомляє синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog, уже найближчими днями температура почне підвищуватись. За словами фахівця, цього тижня теплові показники розподіляться нерівномірно: найвищі значення очікуються на південному сході країни, тоді як у західних областях збережеться прохолода.

У понеділок, 6 жовтня, денна температура становитиме +10…+15°, у південних і східних регіонах – +13…+18°, а на Кримському півострові повітря прогріється до +22°.

У вівторок, 7 жовтня, вдень на Заході країни очікується +9…+14°, тоді як на більшій частині території встановиться тепліша погода – +14…+19°. Найвищі показники прогнозують на Півдні та крайньому Сході, де повітря прогріється до +17…+22°.

У середу, 8 жовтня, у західних регіонах температура становитиме +11…+16°, а в інших областях України – +15…+20°, місцями до +23°.

У четвер, 9 жовтня, денні показники коливатимуться в межах +11…+17°, а у п’ятницю, 10 жовтня, — близько +12…+17°. На вихідних стане ще тепліше: у суботу, 11 жовтня, очікується +13…+18°, а у неділю, 12 жовтня, – до +19°.

