Неожиданное потепление: где в Украине температура достигнет +23 в ближайшее время

В начале новой недели в отдельных регионах Украины ожидается потепление. Погода станет более удобной.

Как сообщает синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog, уже в ближайшие дни температура начнет повышаться. По словам специалиста, на этой неделе тепловые показатели распределятся неравномерно: самые высокие значения ожидаются на юго-востоке страны, в то время как в западных областях сохранится прохлада.

В понедельник, 6 октября, дневная температура будет +10…+15°, в южных и восточных регионах – +13…+18°, а на Крымском полуострове воздух прогреется до +22°.

Во вторник, 7 октября, днем на Западе страны ожидается +9…+14°, в то время как на большей части территории установится более теплая погода – +14…+19°. Самые высокие показатели прогнозируют на Юге и на крайнем Востоке, где воздух прогреется до +17…+22°.

В среду, 8 октября, в западных регионах температура будет +11…+16°, а в других областях Украины – +15…+20°, местами до +23°.

В четверг, 9 октября, дневные показатели будут колебаться в пределах +11…+17°, а в пятницу, 10 октября, около +12…+17°. На выходных станет еще теплее: в субботу, 11 октября, ожидается +13…+18°, а в воскресенье, 12 октября – до +19°.

