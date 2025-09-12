Несподіваний обвал цін: які базові продукти в Україні стали доступнішими

У серпні ціни на споживчі товари в Україні знизилися на 0,2%. Річна інфляція також зменшилася, з 14,1% у липні до 13,2%, при цьому найбільше здешевилися овочі, фрукти та цукор.

Цю інформацію оприлюднено у вересневому експрес-випуску Державної служби статистики. У ньому зазначено, що інфляція знижується вже другий місяць підряд – у липні також відбулося зниження споживчих цін на 0,2%.

Що з продуктів найбільше подешевшало

У минулому місяці найбільше знизилися ціни на одяг і взуття – на 3,2% (взуття подешевшало на 3,9%, одяг – на 2,7%). Також загалом на 0,8% знизилася вартість продуктів харчування, що було спричинено надходженням нових врожаїв фруктів і овочів:

овочі (-12,7%);

фрукти (-10,2%);

цукор (-1,0%).

У порівнянні з цінами минулого року, знизилися лише фрукти та цукор – на 2,5% і 8,4% відповідно. Серед інших споживчих товарів зменшення цін за рік торкнулося тільки одягу (-5,8%) та взуття (-5,4%), тоді як інші товари стали дорожчими.

Що подорожчало

У серпні найбільше піднялися ціни на послуги зв'язку (+2,7%), що було спричинено підвищенням тарифів на мобільний зв'язок на 4,7%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,8%, причому ціна на тютюн зросла на 2,0%. Серед продуктів харчування ціни також зросли на:

яйця (+2,3%);

м’ясо та м’ясопродукти (+2,0%);

риба та продукти з риби (+1,4%);

безалкогольні напої (+1,4%);

молоко (+1,0%);

хліб (+0,7%);

сир і м’який сир (+0,6%);

хліб і хлібопродукти (+0,5%);

олія соняшникова (+0,5%);

масло (+0,4%);

макаронні вироби (+0,3%).

Продукти харчування продовжують залишатися категорією товарів, де спостерігається найбільше здорожчання. Вони зросли на 19,4% з початку року і на 20,4% порівняно з серпнем 2024 року. Найбільше подорожчали яйця (+74,3%), фрукти (+47,5%), олія (+28,7%) та м’ясо (+25,2%).

