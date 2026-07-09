Незабутній смак: рецепт маринованих огірків з гірчицею на зиму
Мариновані огірки з насінням гірчиці — чудовий варіант домашньої консервації, який вирізняється насиченим смаком і приємним ароматом. Саме гірчиця надає заготівлі особливої пікантності, а за бажанням рецепт можна доповнити свіжим кропом, шматочками перцю чилі, зернами коріандру або кмину.
Такі огірки чудово поєднуються з найрізноманітнішими стравами — картопляним пюре, м'ясом, запеченою картоплею чи салатами. Особливо вдало вони смакують у картопляному салаті, додаючи йому характерної кисло-пряної нотки. Про це пише Shuba.
Цей спосіб маринування підходить не лише для огірків. За таким самим принципом можна заготовити моркву, цибулю, редис, буряк або цвітну капусту.
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Інгредієнти:
- огірки — 1 кг;
- насіння гірчиці — 20 г;
- листя смородини — 4 шт.;
- листя вишні — 4 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 8 шт.;
- корінь хрону — 20 г;
- оцет — 20 мл;
- цукор — 50 г;
- сіль — 30 г.
Спосіб приготування
Крок 1. Листя смородини, вишні, лавровий лист і корінь хрону ретельно промийте, після чого обдайте окропом. Викладіть усе на дно попередньо простерилізованої банки, додавши горошини чорного перцю.
Крок 2. Огірки добре вимийте та щільно складіть у банку. Залийте їх окропом, залиште на 10 хвилин, після чого злийте воду. Повторіть цю процедуру ще раз.
Крок 3. Для маринаду налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор, оцет і насіння гірчиці. Доведіть суміш до кипіння та проваріть 2–3 хвилини.
Крок 4. Злийте воду з огірків, залийте їх гарячим маринадом і відразу герметично закатайте стерилізованими кришками. Після цього переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження. Такі огірки добре зберігаються протягом зими й залишаються хрусткими та ароматними.
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