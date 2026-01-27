Ніколи не підведе: який вживаний кросовер вважається найкращим

Автомобілі з пробігом коштують помітно дешевше за нові, тому багато водіїв свідомо обирають саме цей варіант. Водночас пошук вдалого вживаного авто часто перетворюється на справжній виклик — ринок переповнений моделями, і зробити правильний вибір буває непросто.

Полегшити це завдання вирішив відомий автоексперт Люк Чіллінгсворт. У матеріалі для видання Daily Express він назвав автомобіль із пробігом, який, на його думку, пропонує найкраще співвідношення ціни та якості.

За словами фахівця, тим, хто шукає надійний і доступний вживаний автомобіль, варто звернути увагу насамперед на Kia Sportage.

Експерт визнає, що цей кросовер не може похвалитися азартною керованістю, як у Mazda MX-5, чи розкішним набором опцій, притаманним Range Rover. Втім, як сімейний SUV Sportage є одним із найвдаліших варіантів на вторинному ринку та чудово підійде для тих, хто хоче отримати максимум за розумні гроші.

Чіллінгсворт також підкреслює, що модель має сучасний та привабливий дизайн, а якісний інтер’єр справляє враження навіть у порівнянні з дорожчими конкурентами. Автомобіль оснащений низкою сучасних технологій, корисних як для новачків, так і для досвідчених водіїв.

Окремо експерт відзначив просторий салон і місткий багажник, які роблять Sportage зручним для щоденних поїздок і сімейних подорожей. Серед інших плюсів — високі показники безпеки та відносно невисокі витрати на обслуговування.

В Україні ж уживаний Kia Sportage третього покоління наразі можна знайти приблизно за 590 тисяч гривень, тоді як ціни на моделі четвертого покоління на вторинному ринку часто перевищують 750 тисяч гривень.

