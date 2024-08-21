Нові вимоги до стажу для виходу на пенсію: що чекає українців у 2025 році

Фактичний вік виходу на пенсію в Україні залежить від тривалості страхового стажу, тобто від кількості років офіційного працевлаштування з обов'язковою сплатою внесків. Щороку вимоги до стажу збільшуються й у 2025 році для виходу на пенсію в 60 років необхідно буде мати 32 роки стажу.

До 2028 року відбуватиметься поступове зростання норми й врешті-решт вона досягне 35 років. Про це пише OBOZ.UA.

Пенсійний вік в Україні та норми за стажем: таблиця за роками. Джерело: obozrevatel.com Пенсійний вік в Україні та норми за стажем: таблиця за роками. Джерело: obozrevatel.com

Для того, щоб вийти на заслужений відпочинок у віці 60 років у 2025 році, необхідно мати не менше 32 років офіційного трудового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати щонайменше 21 рік стажу, тоді як для отримання пенсії у 65 років достатньо мати від 15 до 21 року стажу.

У випадку, якщо громадянин України до досягнення 65-річного віку не матиме щонайменше 15 років страхового стажу, він не зможе претендувати на отримання пенсії. Натомість йому буде призначена спеціальна грошова допомога.

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Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середнім сукупним місячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Водночас така допомога не може перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник становить 2361 грн, а у 2025 році, ймовірно, залишиться незмінним.

Вже сьогодні кожен громадянин України має можливість визначити, скільки часу йому потрібно буде працювати до моменту отримання пенсії. Важливо знати рік, коли особі виповниться 60 років. Ознайомившись з таблицею необхідного стажу, можна зрозуміти, які умови потрібно виконати.

Необхідно також зареєструватися в Пенсійному кабінеті для перевірки свого стажу та обчислення віку для виходу на пенсію. Кожен повнолітній громадянин може переглянути свою пенсійну історію в цій системі.

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак наголошувала в коментарі для OBOZ.UA, що для отримання інформації про розмір майбутньої пенсії необхідно використовувати калькулятор на пенсійному порталі, вказуючи стаж, який буде набутий у майбутньому. Чим більше часу залишилося до пенсії, тим більше можливостей для збільшення її розмір.

"Якщо ви отримуєте частину зарплати в конверті, йти до свого роботодавця і домовлятися, щоб зарплату вивели з тіні. Крім того, розуміти, що на користь кожного з нас (включно зі мною) – працювати якомога довше. Накопичувати страховий стаж", – радить Марчак.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги.

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