Чи треба сплачувати штраф, якщо оголосили в розшук без повістки

Навіть за наявності чинної відстрочки від мобілізації деякі українці можуть несподівано виявити себе "в розшуку" через нібито неявку до ТЦК, попри те що жодної повістки фактично не отримували. Існує кілька шляхів, як позбутися такого статусу.

Про це на одному з юридичних порталів повідомив юрист Владислав Дерій.

Що робити, якщо в "Резерв+" з’явився "розшук" без повісток

Один із користувачів порталу повідомив, що має офіційно оформлену відстрочку, однак у застосунку "Резерв+" уже з березня 2025 року значиться в розшуку. За його словами, попри законні підстави для відстрочки, система продовжує відображати статус порушника. Чоловік поцікавився, чи можна надіслати до ТЦК заяву поштою з вимогою зняти його з розшуку у зв’язку із завершенням строків адміністративної відповідальності та наскільки ефективним буде такий крок.

Юрист пояснив, що в подібних ситуаціях є кілька варіантів дій. Остаточний вибір залежить від того, наскільки швидко людина хоче вирішити проблему та чи готова відстоювати свої права в правовому полі.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Перший варіант — сплатити штраф через "Резерв+"

Найшвидший спосіб — оформити сплату штрафу безпосередньо в застосунку. Для цього необхідно подати заяву про визнання порушення в розділі "Штрафи онлайн". ТЦК розглядає звернення протягом трьох днів і виносить постанову.

У такому разі штраф становитиме 8 500 гривень — це 50% від повної суми. На оплату надається 20 днів. Якщо цей строк пропустити, сума зростає до 17 000 гривень, а згодом може сягнути 34 000 гривень.

Після сплати штрафу позначка "розшук" у застосунку зникає, а облікові дані оновлюються. Зазвичай увесь процес займає кілька днів. Водночас юрист наголошує: оплата штрафу не звільняє від обов’язку дотримуватися правил військового обліку, і виклики до ТЦК можуть надходити й надалі.

Другий варіант — офіційне звернення до ТЦК

Альтернативний шлях — надіслати до територіального центру комплектування письмову заяву з вимогою закрити адміністративну справу та зняти особу з розшуку, зокрема через сплив строків притягнення до відповідальності. Якщо ТЦК відмовить або проігнорує звернення, такі дії чи бездіяльність можна оскаржити в суді.

Третій сценарій — чекати автоматичного зняття статусу

Юрист також згадав про неформальний, але поширений на практиці варіант — просто дочекатися березня 2026 року. За його словами, інколи статус "у розшуку" зникає автоматично без будь-яких додаткових дій з боку військовозобов’язаного.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!