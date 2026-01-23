Нужно ли платить штраф, если объявили в розыск без повестки

Даже при наличии действующей отсрочки от мобилизации некоторые украинцы могут неожиданно проявить себя "в розыске" из-за якобы неявки в ТЦК, несмотря ни на что ни повестки фактически не получали. Существует несколько путей, как избавиться от такого статуса.

Об этом на одном из юридических порталов сообщил юрист Владислав Дерий.

Что делать, если в "Резерве+" появился "розыск" без повесток

Один из пользователей портала сообщил, что имеет официально оформленную отсрочку, однако в приложении "Резерв+" уже с марта 2025 года числится в розыске. По его словам, несмотря на законные основания для отсрочки, система продолжает отражать статус нарушителя. Мужчина поинтересовался, можно ли послать в ТЦК заявление по почте с требованием снять его с розыска в связи с истечением сроков административной ответственности и насколько эффективным будет такой шаг.

Юрист объяснил, что в подобных ситуациях есть несколько вариантов действий. Окончательный выбор зависит от того, насколько быстро человек хочет решить проблему и готов ли отстаивать свои права в правовом поле.

Первый вариант – оплатить штраф через "Резерв+"

Самый быстрый способ – оформить уплату штрафа непосредственно в приложении. Для этого необходимо подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн". ТЦК рассматривает обращение в течение трех дней и выносит постановление.

В таком случае штраф будет составлять 8500 гривен — это 50% от полной суммы. На оплату предоставляется 20 дней. Если пропустить этот срок, сумма растет до 17 000 гривен, а впоследствии может достичь 34 000 гривен.

После уплаты штрафа отметка "розыск" в приложении исчезает, а учетные данные обновляются. Обычно весь процесс занимает несколько дней. В то же время юрист отмечает: оплата штрафа не освобождает от обязанности соблюдать правила военного учета, и вызовы в ТЦК могут поступать и дальше.

Второй вариант – официальное обращение к ТЦК

Альтернативный путь — отправить в территориальный центр комплектования письменное заявление с требованием закрыть административное дело и снять лицо с розыска, в частности, из-за истечения сроков привлечения к ответственности. Если ТЦК откажет или проигнорирует обращение, то такие действия или бездействие можно обжаловать в суде.

Третий сценарий – ждать автоматического снятия статуса

Юрист также упомянул о неформальном, но распространенном на практике варианте — просто дождаться марта 2026 года. По его словам, иногда статус "в розыске" исчезает автоматически без каких-либо дополнительных действий со стороны военнообязанного.

