Чи треба вакцинувати котів, які ніколи не виходять з дому

Чи потрібно вакцинувати домашніх котів, що не виходять з дому

З настанням тепла багато власників домашніх тварин виходять зі своїми улюбленцями на прогулянки в природу. Але в такі моменти існує ризик зараження тварин сказом. Попри те, що ви уважно стежите за своїми котами, ветеринари радять зробити їм щеплення від цієї інфекції, оскільки навіть у домашніх тварин може розвинутися сказ. Регіональний ветеринарний госпіталь Північної Кароліни (WCRAH) попереджає, що думки про те, що захворювання тварині не загрожує, є хибними.

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Що таке сказ та як його діагностувати

Сказ – це вірусне захворювання, що зазвичай поширюється серед диких тварин, таких як лисиці, кажани, щури, їжаки та єноти. Але будь-який ссавець може заразитися цією хворобою. Сказ передається через слину від інфікованої тварини, тому укуси інфікованих диких тварин є найпоширенішим способом зараження домашніх тварин. Хоча є випадки контакту без укусів, коли відкриті рани, подряпини чи садна забруднювалися зараженою слиною, такі випадки дуже рідкісні.

Діагностувати сказ у живої тварини неможливо без безпосереднього дослідження її головного мозку. Якщо ветеринар підозрює, що у кішки є сказ, або якщо тварина з симптомами сказу раптово вмирає, лікар може порекомендувати надати зразок мозку для тестування.

На жаль, не існує лікування для кішок, інфікованих на сказ. Сказ є зоонозним захворюванням, тому він може передаватися від тварини до людини, що становить потенційний ризик для людей. Якщо симптоми сказу виявляються, хвороба майже завжди призводить до смерті у тварин, а варіанти лікування зазвичай є підтримувальними.

Якщо є висока ймовірність зараження невакцинованої кішки, яка зазнала впливу сказу, найбезпечнішою політикою є евтаназія (присипання) тварини. Альтернативою є поміщення кішки на суворий багатомісячний карантин, щоб запобігти ризику втечі або травмування людей.

Згідно з законом, ветеринари зобов'язані повідомляти органи регулювання з хвороб тварин.

Якщо кішка, яка зазнала впливу вірусу, була вакцинована раніше, потрібна ревакцинація, за якою слідує не менше 30-денний карантин та ретельне спостереження.

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Чи треба вакцинувати котів, що не виходять з дому

Вакцинація кішок – це важливий процес, який допомагає запобігти розвитку важливих інфекційних захворювань, таких як сказ і лептоспіроз, які можуть бути смертельними як для тварин, так і для людей. Відповідно до рекомендацій ветеринарів, кішок слід вакцинувати щороку, щоб забезпечити їхню безпеку та здоров'я.

Навіть якщо ваша кішка проводить більшу частину свого життя вдома, це не означає, що вона не потребує вакцинації. Наприклад, кажани, які є носіями сказу, можуть потрапляти в будинки через вентиляційні отвори або інші місця, що можуть бути недостатньо захищені. Кішки, які люблять лазити на горище, також можуть зустрітися з кажанами та іншими дикими тваринами, що можуть бути небезпечними.

Вакцинацію кішок зазвичай проводять у віці трьох або чотирьох місяців, а потім щороку. Якщо ваша кішка є мисливцем, вам слід вакцинувати її від лептоспірозу та сказу щорічно, або кожні шість місяців. Якщо ви взяли дорослу кішку або собаку, то вони повинні бути вакциновані за тією ж схемою, що і кошенята або цуценята.

Згідно з експертами, реакції на вакцини в кішок зустрічаються дуже рідко. Якщо ж вони виникають, то можуть включати такі симптоми, як невелике підвищення температури, зниження апетиту, локальний набряк в місці вакцинації та млявість. Зазвичай ці побічні ефекти зникають самі протягом кількох днів.

Хоча вкрай поодиноко, але у деяких кішок може розвинутися алергічна реакція на вакцину, яка може включати такі симптоми, як свербіж, набряк обличчя та кропив'янка. Якщо реакція важка, то вона може включати такі симптоми, як слабкість та колапс, проте такі випадки є дуже поодинокими.

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